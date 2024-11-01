Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Devam Ediyor

Europada Heyecan Dolu Anlar

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, ikinci eleme turu müsabakalarıyla devam ediyor. Bu büyük organizasyon, Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Tesis ve Kategoriler

Şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde organize ediliyor. Katılımcılar, boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde kıyasıya yarışacaklar.

Türkiye'yi Temsil Eden Sporcular

İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın’dan oluşan Bocce Milli Takımı, elemelerde en iyi performansını göstermek için çaba harcıyor. Milli takımın antrenörlüğünü Yakup Niyazi Kutlay ve Yılmaz Güzelocak üstlenmiş durumda.

Final Mücadeleleri İlerliyor

Sporcular, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Her bir sporcu, finallerde mücadele etme arzusuyla sahada varlık gösteriyor.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, ikinci eleme turu müsabakalarıyla sürüyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam ediyor. Milli sporcu İnci Ece Öztürk, yarın düzenlenecek finallere katılmak için mücadele etti.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, ikinci eleme turu müsabakalarıyla sürüyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam ediyor. Milli sporcu İnci Ece Öztürk, yarın düzenlenecek finallere katılmak için mücadele etti.