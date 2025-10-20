Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Açılışı

Yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunlarının açılış töreni Mersin'de gerçekleştirildi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılışı, denize sıfır konumdaki Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Açılış Töreni

Tören, bayrak geçişi ile başladı. Oyunlara katılacak sporcu, antrenör ve hakemler adına birer kişi yemin etti. Etkinlik, sahil bandında düzenlenen törenle uluslararası spor camiasının dikkatini çekti.

Yetkililerin Mesajları

Vali Atilla Toros, Mersin'in spora ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Mersin bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. Bugün bir başka önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Hepiniz şehrimize, ülkemize ve bu anlamlı organizasyona hoş geldiniz." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli bireylerin hayatında köklü değişimler yaşandığını vurgulayarak, 2002'den bu yana uygulanan çok yönlü politikalarla engellilerin toplumsal hayata katılımının ve sporda sürdürülebilir başarının hedeflendiğini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, dünyada ilk kez düzenlenen oyunlara destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele ise organizasyonun bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu vurgulayarak, "Dört yıl önce bir hayal kurduk. Bir plajda uluslararası bir spor etkinliği düzenleme hayali. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Hepinize teşekkür ederiz. Bu gece paralimpik hareketin tarihinde bir dönüm noktası yaratıyorsunuz. Mersin olarak 2013 Akdeniz Oyunları'nın organizasyonundaki başarınızdan sonra tekrar dünya çapında başarıyla Türk spor ve kültüründeki mükemmelliği tanıtıyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da Mersin'de önemli bir yolculuk başlattıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon Detayları

Oyunlar, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştirilecek. Organizasyona 26 ülkeden 400 sporcu katılacak. Sporcular; para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu, yelken ve modern pentatlon branşlarında mücadele edecek.

Dünyada ilk kez düzenlenen oyunlarda, para halter ve görme engelliler halter branşı 1-3 Kasım tarihlerinde IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak düzenlenecek. Türkiye'den 57 sporcu organizasyonda ter dökecek. Etkinlik, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturuyor.

Mersin'de yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış töreni, denize sıfır konumdaki Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.