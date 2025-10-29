Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Başlıyor

Mersin'de 9 ülkeden 100'den fazla sporcu, 2 Kasım'a kadar sürecek Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda madalya için yarışacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 11:14
9 ülkeden 100'den fazla sporcu Türkiye'de madalya mücadelesi verecek

Mersin'de yarın başlayacak Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, 9 ülkeden 100'den fazla sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

Turnuva, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde organize edildi; hazırlıklar tamamlandı.

Müsabakalar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Büyükşehir Belediyesi Amfi Tiyatro'da başlayacak ve 2 Kasım'a kadar sürecek.

Şampiyonada Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'den fazla görme engelli sporcu madalya için yarışacak.

Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyonda milli takım adına 8 sporcu ter dökecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, AA muhabirine, geçen hafta Mersin'de yapılan Bedensel Engelliler Dünya Plaj Oyunları'na katılan takımların ülkeden mutlu ayrıldığını söyledi. Baltacı, "Uluslararası tarafta birçok branşta çok sayıda ilke imza atmış olduk." dedi.

Baltacı, şampiyonanın hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Tam anlamıyla dünyanın en güçlü görme engelli sporcuları buraya gelecek. Şampiyonaya 3 kıtadan katılım olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli planlarına da değinen Baltacı, "Esas hedefimiz 2028 ve sonrasındaki organizasyonlar. 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda inşallah ev sahibi olursak Türk Paralimpik Takımı'nın dünyada ilk 10'un içindeki yerini sağlamlaştırmış oluruz. İnşallah çalışmalarımız bu hedefte sonuç verir." dedi.

