Mersin Spor, Galatasaray'ı 89-73 ile Geçti

Mersin Spor, Galatasaray'ı Farklı Geçti

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak, 22. haftada Galatasaray'ı 89-73'lük skorla mağlup etti.

Bu zorlu mücadelede Mersin Spor, güçlü savunma ve etkili hücum performansı ile rakibini sahasında yenmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor ile Galatasaray, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Spor'dan Gabriel Olaseni (önde) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor ile Galatasaray, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Spor'dan Gabriel Olaseni (önde) rakibiyle mücadele etti.