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Mersin Spor Hazırlıklara Başladı: Beşiktaş Fibabanka Maçı İçin Ön Hazırlıklar Devam Ediyor

Mersin Spor, Beşiktaş Fibabanka ile yapacağı maça hazırlanıyor. Antrenmanlar Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:51
Mersin Spor Hazırlıklara Başladı: Beşiktaş Fibabanka Maçı İçin Ön Hazırlıklar Devam Ediyor

Mersin Spor, Beşiktaş Fibabanka Maçına Hazırlaşma Sürecini Başlattı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü, Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacağı maça yönelik hazırlıklarını hızlandırdı.

İlk Antrenman Gerçekleştirildi

Takım, hazırlıklarının ilk bölümünü Servet Tazegül Spor Salonu'nda başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde, Sevim takımıyla kısa bir toplantı yaparak, stratejileri öncelikle belirledi.

Isınma ve Taktik Çalışmaları

Antrenman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında, sahada taktik çalışmalara geçildi. Mersin Spor, yarın itibarıyla antrenmanlarına devam edecek.

Maç Bilgileri

Beşiktaş Fibabanka ile Mersin Spor arasındaki karşılaşma, 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile yapacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Antrenman öncesi teknik heyet sporcularla toplantı yaptı.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile yapacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Antrenman öncesi teknik heyet sporcularla toplantı yaptı.

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