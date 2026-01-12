Karamba Gassama, Gaziantep FK ile 3.5 Yıllığına Anlaştı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Arnavutluk Ligi ekiplerinden Dinamo City forması giyen Gambiyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Karamba Gassama'yı kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Transfer: Kalıcı transfer, 3.5 yıllık sözleşme.

Eski Kulüp: Dinamo City (Arnavutluk Ligi)

İmza Töreni: Sözleşme, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Arnavutluk Ligi’nin Dinamo City takımında forma giyen genç yıldız Karamba Gassama ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Karamba Gassama, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Karamba Gassama’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

