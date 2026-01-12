Bursa Rüzgarı: Nilüfer Hasanağa Toki Şampiyon, Çekirgespor İkinci - Bocce Volo 1. Lig

Bursa takımları Mersin’de Bocce Volo 1. Ligini Salladı

Türkiye Bocce Volo Birinci Lig müsabakaları 8-11 Ocak 2026 tarihlerinde Mersin’in Toroslar ilçesindeki Bocce Salonu’nda gerçekleştirildi. Organizasyon, Türkiye Bocce Federasyonu faaliyet programı kapsamında iki etap halinde oynandı.

Müsabaka Detayları ve Katılım

Turnuvaya toplam 16 kulüp katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan ligde Bursa temsilcileri, gösterdikleri performansla öne çıktı ve sıralamayı belirledi.

Dereceler ve Öne Çıkan İsimler

Lig sonunda Nilüfer Hasanağa Toki Spor Kulübü sezonu birinci sırada tamamlarken, Çekirgespor ligi ikinci olarak bitirdi. Halk arasında 'Bocce liginin ağası' olarak anılan Nilüfer Hasanağa Toki Spor Kulübü, istikrarlı oyununu sürdürerek şampiyonluğu elde etti.

Nilüfer Hasanağa Toki Spor Kulübü adına Emine Dursun ve Yılmaz Güzelocak, Çekirgespor adına ise Furkan Ulu ve Buket Öztürk sergiledikleri başarılı performanslarla ekiplerinin bu derecelere ulaşmasında belirleyici rol oynadı.

Organizasyon ve İzleyici İlgisi

Mersin’de düzenlenen organizasyon, sporcular ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Müsabakalar, yüksek mücadele gücü ve rekabetçi atmosferiyle tamamlandı.

