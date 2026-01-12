Emin Müftüoğlu: "Artık 81 ile hükmeden bir bisiklet ailesi olacağız"

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bölge ve il temsilcilikleriyle 81 ili kapsayan yeni yapılanma ve 2026 hedeflerini Ankara toplantısında anlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:10
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyonun idari yapılanması ve 2026 hedeflerini değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda yeni yapılanmayı açıkladı. Ankara'da gerçekleştirilen "İl Temsilcilikleri ve Kurul Başkanları Toplantısı"na kurul başkanları, il temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Toplantının amacı ve katılımcılar

Toplantı, bisiklet branşının saha yapılanmasını güçlendirmek ve 2026 hedeflerine ilişkin yol haritası belirlemek amacıyla düzenlendi. Müftüoğlu, il temsilcilerinin federasyonun sahadaki göz, kulak ve en güçlü temsilcileri olduğunu vurguladı ve yerel aktörlerle kurulan köprünün önemine dikkat çekti.

Müftüoğlu'nun mesajı: Uluslararası deneyimi yerelde karşılığa dönüştürmek

Müftüoğlu, merkezde yürütülen mevzuat, organizasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası temsil, kaynak geliştirme ve proje çalışmalarının aktarıldığını belirterek şunları söyledi: "Uluslararası standartları yerel dinamiklerle buluşturmak en temel hedeflerimizden birisidir". Dünya Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevlerinden edindikleri tecrübeyi ülke çapında avantaja dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yeni yapılanma: Bölge ve il temsilcilikleri

Sporcu yetiştirmenin merkezde değil illerde başladığını vurgulayan Müftüoğlu, altyapı çalışmalarının, yerel iş birliklerinin, kulüplerin ve okul sporlarının önemini anlattı. Müftüoğlu, yeni projelerin altyapıdan elit seviyeye kadar geniş bir vizyon sunduğunu belirterek, bu projelerin yerelde sahiplenilmesinin başarının anahtarı olduğunu söyledi. Toplantıda öne çıkan ifade ise şu oldu: "Artık 81 ile hükmeden bir bisiklet ailesi olacağımıza inanıyorum".

Uluslararası gündem ve gelecek adımlar

Müftüoğlu ayrıca, bu yıl İstanbul'da yapılacak Balkan Birliği toplantısına dikkat çekti: "Bu yıl, önümüzdeki hafta Balkan Birliği’ni İstanbul’da topluyoruz, genel kurul var. Buraya yıllardır gelmeyen Dünya Başkanı ve Avrupa Başkanı geliyor. 4 yıldır söylüyoruz, hiç kimse gelmiyordu. Şimdi gelmeye başladı." Bu ifadelerle uluslararası ilgide gözle görülür bir artış olduğunu aktardı.

Törensel kapanış: Film, sertifikalar ve plaketler

Açılış konuşmalarının ardından program için hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Toplantı, federasyon il temsilcilerine sertifika takdimi ve 10 yılı aşkın süredir görev yapan il temsilcilerine plaket sunumuyla sürdü. Program sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

