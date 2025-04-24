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Mersinspor, TOFAŞ Maçına Hazırlanıyor

Mersinspor, TOFAŞ ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını sürdürürken, başantrenör Can Sevim galibiyet hedeflerini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:01
Mersinspor, TOFAŞ Maçına Hazırlanıyor

Mersinspor, TOFAŞ Maçına Hazırlanıyor

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı TOFAŞ maçı öncesindeki hazırlıklarına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmaları ön planda tutuldu.

Başantrenör Can Sevim'in Açıklamaları

Sevim, ligin normal sezonundaki son 4 maçta en iyi sonuçları almak için çaba göstereceklerini belirtti. Sevim, şu ifadeleri kullandı: "Kalan maçlarda yapabildiğimizin en iyisini yapmak ve alabildiğimiz maksimum derecede galibiyet almak istiyoruz. Bu, doğrudan play-off'a girip girmeyeceğimizi belli edecek. TOFAŞ maçı bunlardan sadece biri."

Justin Cobbs'tan Değerlendirme

Oyuncu Justin Cobbs ise, TOFAŞ’ın ligin güçlü takımlarından biri olduğuna dikkat çekerek, play-off’a kalmak amacıyla ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda TOFAŞ ile...

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda TOFAŞ ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda TOFAŞ ile...

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda TOFAŞ ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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