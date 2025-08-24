DOLAR
Mert Müldür: 'Şu an büyük bir sorunum yok' — Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor

Mert Müldür, Kocaelispor galibiyeti sonrası iyi olduğunu, Benfica'ya odaklandıklarını ve Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:36
Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mert, "Şu an büyük bir sorunum yok. Takım için herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu önemli süreçte zaten dinlenme gibi bir lüksüm de yok. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, çok önemli bir periyottayız. O yüzden inşallah hep birlikte bu yola iyi bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Formasyon ve Avrupa hedefi

Mert, 3'lü ya da 4'lü formasyonların kendisi için fark etmediğini belirterek, "Bizim şu an ful odak noktamız Benfica maçı. Çok önemli bir maç bizim için. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama şunun garantisini verebilirim, tüm takım orada elinden gelenin en iyisini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Skriniar için övgü

Mert sözlerini kaptan Milan Skriniar hakkında, "Milan'ı konuşmaya gerek yok, çok büyük karakter, çok büyük oyuncu. Hepimize saha içinde yardımcı oluyor. Onunla oynamak herkes için kesinlikle büyük zevk ve tecrübe oluyor." ifadeleriyle tamamladı.

