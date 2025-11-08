Merve Dinçel Kavurat 53 Kilo Dünya Şampiyonu: Eşinin İnanışı Motive Etti

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:21
2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası Çin'in Wuxi kentinde düzenlenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Spor Kulübü organizasyona 5 sporcu gönderdi. Milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat, 53 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Zorlu süreç, sıkı çalışma ve emek

Kavurat, elde ettiği başarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada uzun ve yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi. "2023 yılında 49 kilo ile dünya şampiyonu olmuştum. Şu an ise 53 kiloda dünya şampiyonu oldum. 2024 Paris Olimpiyatları’na katıldım ama benim için talihsiz geçmişti. O yüzden bu madalya için çok fazla çalıştım, çok emek verdim ve sonunda bu başarıya ulaştım," dedi.

Profesyonel sporcuların yenilgiden sonra psikolojik ve mental toparlanmanın zor olduğunu vurgulayan Kavurat, bu süreci antrenörleri ve ailesiyle birlikte aşabildiğini belirtti: "Açıkçası benim için çok yoğun bir süreçti. Çünkü bir kere yenildikten sonra yeniden profesyonel bir sporcunun başarıyı yakalaması, psikolojik olarak toparlanması, mental olarak kendini iyi hissetmesi gerçekten uzun bir süreç. Bunları kendi antrenörlerimle, ailemle başardığım için çok mutluyum. Bunun sonucu da altın madalya oldu."

Destek ekibi ve eşinin güveni belirleyici oldu

Kavurat, süreç boyunca en büyük güç kaynaklarının başında antrenörü Emre Arslan Erdem, eşi ve ailesinin geldiğini söyledi. "Profesyonel sporcular zaten kendilerinin iyi sporcular olduklarını biliyor ama bazen psikolojik olarak çok yıpranıyorlar. Bu süreçte de destek almamız gerekiyor. Ben kendi antrenörüm Emre Arslan Erdem’den çok güç aldım. Eşimden, ailemden çok güç aldım. Eşimin ailesi bana çok destek oldu. Gerçekten beni ayağa kaldırabilmek için bir aile seferber oldu. Eşimin bana olan inancı en büyük motive kaynağım oldu. Çünkü bana hep 'Bugüne kadar gördüğüm en iyi kadın taekwondocu sensin' derdi," diye konuştu.

Kavurat'ın Wuxi'deki başarısı, ASKİ Spor Kulübü ve Türkiye taekwondo camiası için de önemli bir gurur kaynağı oldu.

