Merve Dinçel, Wuxi 2025'te İkinci Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Milli tekvandocu Merve Dinçel, 24-30 Ekim 2025'te Çin'in Wuxi kentindeki Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez altın kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:30
HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Şampiyona ve hedef

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası, 24-30 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2023 yılında yapılan son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve, Çin'de yine kürsünün zirvesinde yer almaya çalışacak.

Hazırlık süreci

Merve Dinçel Kavurat, AA muhabirine yaptığı açıklamada iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Uzun bir hazırlık sürecimiz vardı. Dünya Şampiyonası ekim ayında düzenleniyor ama biz hazırlıklarımıza şubat ayında başladık. Kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da şunu söyleyebilirim, gerçekten hazırız." dedi.

Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerle ortak kamplar yaptıklarını hatırlatan Merve, "Yurt dışından sporcu arkadaşlarımız geldi, onlarla ortak kamplar gerçekleştirdik. O süreçte onlardan çok şey öğrendik, aynı şekilde onlara çok şey kattık. Yani çok verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendi performansına dair değerlendirmesinde ise, "2023'te 49 kiloda dünya şampiyonu oldum. Çin'de 53 kiloda yarışacağım. Artık kilo vermiyorum. Kilo verip 49 kiloda dünya şampiyonu olan Merve, karnı tok bir şekilde 53 kiloda neler yapar, kim bilir. Allah'ın izniyle hepimiz çok hazırız." dedi.

Takım dinamikleri ve Paris etkisi

Üzerinde baskı hissetmediğini vurgulayan dünya ve Avrupa şampiyonu Merve, takım halinde de derece elde edeceklerine inandığını söyledi. Bakü'de takım halinde dünya şampiyonu olduklarının hatırlatılması üzerine şunları ifade etti:

"Baktığımda genç arkadaşlarımız var ama hepsi bizlerle, tecrübeli isimlerle beraber antrenman yaptı. Geriye dönüp baktığımızda Emre Kutalmış Ateşli hala bizde, Nafia Kuş ve Hatice Kübra İlgün abla bizde, ben buradayım. Yani gayet güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Genç arkadaşlarımızdan da çok ümitliyim. Allah'ın izniyle tekrar dünya şampiyonluğu yaşayacağımıza inanıyorum."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kendisine katkısından bahseden Merve Dinçel Kavurat, "Paris 2024 beni büyüttü. Yaşça, tecrübe olarak beni büyüttüğünü düşünüyorum. Tekvandoya bakış açımın tamamen değiştiğini düşünüyorum. Olimpiyat şampiyonu ilk Türk kadın sporcu olma şansım halen sürüyor." diye konuştu.

