Merve Uslu Hajabipour Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 5. Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Merve Uslu Hajabipour'un Performansı

Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar 70 kilo J1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Merve Uslu Hajabipour, önemli bir başarıyı geride bıraktı.

Judoda 5. Sırada Tamamladı

Judo müsabakalarının yapıldığı Champ-de-Mars Arena'da, milli sporcu Merve Uslu, bronz madalya karşılaşmasında İsveçli Nicolina Pernheim Goodrich ile mücadele etti. Müsabaka sonucunda rakibine ippon ile mağlup olan Uslu, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Hajabipour'un performansı, Türk spor camiasında büyük bir takdir toplarken, Paralimpik Oyunları'ndaki tecrübesi ve azmiyle birçok sporcuya ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.