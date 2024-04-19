Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,59 0,33%
EURO
34,82 0,18%
ALTIN
2.495,05 0,93%

Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü dolular sözler: "Dünya yıldızı olabilir!"

Mesut Özil, Real Madrid'de forma şansı bulamayan genç milli futbolcu Arda Güler için önemli tavsiyelerde bulundu. Özil, İspanyol Marca gazetesine verdiği demeçte, Arda'nın potansiyeline dikkat çekerek, onun da zamanla büyük bir futbolcu olabileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 22:00
Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü dolular sözler: "Dünya yıldızı olabilir!"

Mesut Özil, Arda Güler için Real Madrid'deki deneyimini Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın örneğiyle karşılaştırdı. Odegaard'ın da Real Madrid'de genç yaşta şans bulamadığını ancak sonradan Arsenal gibi bir büyük kulüpte lider oyuncu haline geldiğini belirtti.

Özil, Arda Güler için sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, genç yaşta çok şey öğrenebileceğini ve dünya çapında bir futbolcu olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Özellikle Türkiye gibi futbolun tutkuyla yaşandığı bir ülkede Arda'nın üzerindeki baskının azaltılması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'de en beğendiği futbolcunun Antonio Rüdiger olduğunu belirten Özil, Rüdiger'in Avrupa'da üstün bir performans sergilediğini ve özellikle Manchester City maçlarında takımına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Özil ayrıca, Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerden birçok teklif aldığını ancak futbolu bırakma kararından hiçbir pişmanlık duymadığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

18 yaş üstü olan herkese verilecek! TC kimliğiyle giden 18 Bin TL’yi kapacak

Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Akaryakıt sektöründen gizli bilgi sızdı: Artık fellik fellik gezeceğimiz günler geliyor

1 ceviz kaynatan tüm hastalıklardan kurtuluyor! Her derde deva oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Kağıt havlu alacaklar torbaları kaptı markete koştu! Fazlalıktan bedava satılıyor

Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi

18 yaş üstü olan herkese verilecek! TC kimliğiyle giden 18 Bin TL’yi kapacak

UZMANLAR UYARDI! Evlerden eksik olmayan meyve hastalık getiriyormuş

1 ceviz kaynatan tüm hastalıklardan kurtuluyor! Her derde deva oluyor

Akaryakıt sektöründen gizli bilgi sızdı: Artık fellik fellik gezeceğimiz günler geliyor

25 Nisan öncesinde mevduatlarda hareketlilik: 32-92 güne oran yüzde 67 yükseldi

İNDİRİM YAĞMURU BAŞLADI! Araç piyasası karıştı: 250 Bin TL indirim fırsatı

Arsa sahibi olmayan kalmasın! Bakanlık tapu dağıtıyor

Millet patır patır araba alıyor! 334 Bin TL’si olan anahtarı kapacak

Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak