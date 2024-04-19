Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü dolular sözler: "Dünya yıldızı olabilir!"

Mesut Özil, Arda Güler için Real Madrid'deki deneyimini Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın örneğiyle karşılaştırdı. Odegaard'ın da Real Madrid'de genç yaşta şans bulamadığını ancak sonradan Arsenal gibi bir büyük kulüpte lider oyuncu haline geldiğini belirtti.

Özil, Arda Güler için sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, genç yaşta çok şey öğrenebileceğini ve dünya çapında bir futbolcu olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Özellikle Türkiye gibi futbolun tutkuyla yaşandığı bir ülkede Arda'nın üzerindeki baskının azaltılması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'de en beğendiği futbolcunun Antonio Rüdiger olduğunu belirten Özil, Rüdiger'in Avrupa'da üstün bir performans sergilediğini ve özellikle Manchester City maçlarında takımına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Özil ayrıca, Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerden birçok teklif aldığını ancak futbolu bırakma kararından hiçbir pişmanlık duymadığını dile getirdi.