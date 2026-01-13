Mesut Özil: 'Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz' — Turkcell Süper Kupa

Mesut Özil: 'Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz'

Eski futbolcu Mesut Özil, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanmasını değerlendirdi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Özil, Fenerbahçeli olarak bu sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

'İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz.' diyen Özil, 'Fenerbahçeli olarak her zaman dua ediyoruz, başarılı olsunlar diye. Çok güzel ilerliyor. Umarım sezon sonunda da şampiyonluğu kutlarlar' ifadelerini kullandı.

Akademi planı: 'Ümraniye’de 1 sene sonra bir akademi kuracağım'

Kariyeri planlamasıyla ilgili bilgi veren Özil, antrenörlüğe kesinlikle hayır demediğini söyledi ve geleceğe açık kapı bıraktı. Akademi kurma hedefini paylaşarak, 'İnşallah Allah nasip ederse Ümraniye’de 1 sene sonra bir akademi kuracağım' ifadelerini kullandı.

