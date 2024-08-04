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Mete Gazoz'un Paris 2024 Olimpiyatları Değerlendirmesi

Mete Gazoz, çeyrek finalde elenmenin burukluğunu yaşarken, takımın başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:37
Mete Gazoz'un Paris 2024 Olimpiyatları Değerlendirmesi

Mete Gazoz'un Duyguları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde sona eren serüvenini değerlendiren milli okçu Mete Gazoz, "Bir yandan mutluyum, bir yandan da içim buruk." diyerek hislerini ifade etti.

Çeyrek Finalde Kaybettiği Maç

Fransa'nın başkenti Paris'te, Invalides alanında gerçekleşen çeyrek finalde Güney Koreli okçu Woojin Kim'e 6-4 yenilerek turnuvaya veda eden Mete Gazoz, "Bir altın daha kazanabilirdim. Maç içerisinde bu şansım vardı, değerlendirememek üzücü. Son oku 10 atmam gerekiyordu ama atamadım." şeklinde konuştu.

Takım Başarısı

Mete Gazoz, bireysel başarısının yanı sıra haftanın diğer güzel gelişmelerine de dikkat çekerek, "Milli takım arkadaşlarım Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile birlikte Klasik Yay Milli Takımımız tarihimizdeki ilk madalyayı kazandı. Yine de takım olarak çok mutsuz değiliz; iyi bir performans sergiledik." dedi.

Gelecek Hedefleri

Çeyrek finaldeki performansında rüzgarın etkili olduğunu belirten Gazoz, "Dönüp 4 sene boyunca çok daha sıkı çalışıp 2028 Olimpiyatları için hedeflerimizi netleştireceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi yaratıyoruz ve bu bizim başarımız." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörün Yorumları

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise, sporcularının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Burada yarışacak takımla 4 madalya hedeflemeye geldik. Sporcularımız birçok müsabakada kazanmaya çok yakın bir düzeydeydi. Takım kategorisindeki madalyamız hepimizi mutlu etti ve sporcularımla gurur duyuyorum." dedi.

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