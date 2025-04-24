Metehan Çınar, Dünya Şampiyonu Olma Hedefiyle Çalışmalarına Devam Ediyor

Metehan Çınar, yaptığı açıklamada, babası Ömer Çınar'ın boksa olan ilgisinin kendisini spora yönlendirdiğini belirtti. “Babam boks yapmak istiyordu ama yapamadı. Evin çatısında kum torbası vardı. Beni gönderdi, ben yaptım. Babam çok hırslı, başarısız olunca kendine yediremiyor. Başarılı olunca, Türk bayrağını görünce çok mutlu oluyor, gururlanıyor,” dedi.

Metehan, babasının hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu ifade ederek, “İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek hem babamı hem de tüm ülkemi gururlandırırım,” dedi.

Dünya Şampiyonası öncesinde uluslararası turnuvalara hazırlanan Metehan, “60 kilogramda dövüşüyorum. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye şampiyonuyum,” diyerek ilerleyen dönemlerde başarılarını sürdürmek istediğini vurguladı. Ayrıca, “Büyükler Dünya Şampiyonası öncesi kademeli olarak güç kampı yaptık, şimdi de turnuva kampı yapıyoruz” diyerek çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Metehan, eylülde gerçekleşecek Dünya Boks Şampiyonası için altın madalya hedeflediğini belirterek, “Her amatör sporcunun zirve hedefi olimpiyatlardır. 2028 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek istiyorum,” şeklinde son sözlerini dile getirdi. Ayrıca, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıfta eğitim gören Metehan, eğitimini tamamladıktan sonra boks ve öğretmenliği bir arada sürdürmeyi hedefliyor.

Milli boksör Metehan Çınar, hedefine koyduğu dünya şampiyonluğu ile hem babasını hem de Türkiye’yi gururlandırmak istiyor. Genç sporcu, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Milli boksör Metehan Çınar, hedefine koyduğu dünya şampiyonluğu ile hem babasını hem de Türkiye’yi gururlandırmak istiyor. Genç sporcu, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.