DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,42 0,3%
ALTIN
4.449,13 -0,27%
BITCOIN
4.748.259,7 0,42%

Metehan Mimaroğlu'ndan Gençlerbirliği'ne Arma Vurgusu: "Onur Verici"

Gençlerbirliği'nin yeni 10 numarası Metehan Mimaroğlu, formayı giymenin onurunu yaşadığını ve takım için mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:24
Metehan Mimaroğlu'ndan Gençlerbirliği'ne Arma Vurgusu: "Onur Verici"

Metehan Mimaroğlu'ndan "Arma" Vurgusu

Gençlerbirliği'nin yeni 10 numarası Metehan Mimaroğlu, bu formayı giymenin kendisi için çok değerli olduğunu belirtirken, özellikle Gençlerbirliği arması hakkında umut verici açıklamalar yaptı. Halil İbrahim Avşar'a konuşan Metehan, "Benim için onur verici bir durum. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Aynı formayla normal, her zamanki Metehan'ı izlettireceğim." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Hedeflerini Belirledi

Geçen sezon Süper Lig'e yükselmeye giden yolda önemli rol oynayan Metehan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, takımın hedefiyle ilgili, "İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Gençlerbirliği arması her zaman Süper Lig'i hak ediyor." dedi.

Yeni Transferler ve Takım Uyumu

Metehan, transfer edilen yeni oyuncular hakkında, "Gerçekten çok kaliteli ve karakterliler. Bize de çok çabuk uyum sağladılar." diyerek, takım içindeki uyumu öne çıkardı. Ayrıca, yeni katılan Henry Onyekuru'nun kaliteli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Geçmiş ve Gelecek Performans

Metehan, geçmiş sezonun başarılı performansında Hüseyin Eroğlu hoca faktörünün önemli bir etken olduğunu ifade ederek, "Gençlerbirliği armasını ve takımını çok seviyorum." şeklinde konuştu. Bu sezon oynayacağı pozisyonlarla ilgili de, "Her mevkide oynamaya hazırım ama sol çizgide performans sergilemeyi daha çok seviyorum." dedi.

Deplasmanda İlk Maç

Metehan, Süper Lig'in ilk haftasında yarın oynanacak olan Samsunspor maçına odaklandıklarını belirterek, "Keyifli bir mücadele izleteceğimizi düşünüyorum. Oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekabet ve Hedefler

Metehan, üç büyükler ile Anadolu takımları arasındaki ekonomik farklılıklara ilişkin olarak, "Rekabet her zaman sahada olan bir şeydir. Biz sahaya odaklanıyoruz." diyerek, takım olarak mücadele ruhunu vurguladı.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi Metehan Mimaroğlu, Beştepe İlhan...

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi Metehan Mimaroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2025-26 sezonu öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi Metehan Mimaroğlu, Beştepe İlhan...

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi Metehan Mimaroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2025-26 sezonu öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor
2
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazır!
3
Metehan Mimaroğlu'ndan Gençlerbirliği'ne Arma Vurgusu: "Onur Verici"
4
Şampiyon Halterci Fatma Sena, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Hazırlanıyor
5
Deniz Türüç, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefliyor
6
Ankara Keçiörengücü'nün Hedefi Süper Lig'e Doğrudan Çıkmak

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!