Metehan Mimaroğlu'ndan Gençlerbirliği'ne Arma Vurgusu: "Onur Verici"

Metehan Mimaroğlu'ndan "Arma" Vurgusu

Gençlerbirliği'nin yeni 10 numarası Metehan Mimaroğlu, bu formayı giymenin kendisi için çok değerli olduğunu belirtirken, özellikle Gençlerbirliği arması hakkında umut verici açıklamalar yaptı. Halil İbrahim Avşar'a konuşan Metehan, "Benim için onur verici bir durum. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Aynı formayla normal, her zamanki Metehan'ı izlettireceğim." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Hedeflerini Belirledi

Geçen sezon Süper Lig'e yükselmeye giden yolda önemli rol oynayan Metehan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, takımın hedefiyle ilgili, "İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Gençlerbirliği arması her zaman Süper Lig'i hak ediyor." dedi.

Yeni Transferler ve Takım Uyumu

Metehan, transfer edilen yeni oyuncular hakkında, "Gerçekten çok kaliteli ve karakterliler. Bize de çok çabuk uyum sağladılar." diyerek, takım içindeki uyumu öne çıkardı. Ayrıca, yeni katılan Henry Onyekuru'nun kaliteli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Geçmiş ve Gelecek Performans

Metehan, geçmiş sezonun başarılı performansında Hüseyin Eroğlu hoca faktörünün önemli bir etken olduğunu ifade ederek, "Gençlerbirliği armasını ve takımını çok seviyorum." şeklinde konuştu. Bu sezon oynayacağı pozisyonlarla ilgili de, "Her mevkide oynamaya hazırım ama sol çizgide performans sergilemeyi daha çok seviyorum." dedi.

Deplasmanda İlk Maç

Metehan, Süper Lig'in ilk haftasında yarın oynanacak olan Samsunspor maçına odaklandıklarını belirterek, "Keyifli bir mücadele izleteceğimizi düşünüyorum. Oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekabet ve Hedefler

Metehan, üç büyükler ile Anadolu takımları arasındaki ekonomik farklılıklara ilişkin olarak, "Rekabet her zaman sahada olan bir şeydir. Biz sahaya odaklanıyoruz." diyerek, takım olarak mücadele ruhunu vurguladı.

