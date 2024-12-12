Metin Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik ve Saygı Çağrısı

Uzlaşı Çağrısı

Eski başkan, mevcut durumun yarattığı krizin aşılması için Murat Sancak ile bir araya gelerek görüşmeyi planladığını, Sancak’ı davet edeceğini de ifade etti. Korkmaz, "Mevcut duruma çözüm önerileri içeren bir sunum yapmayı düşünüyorum" dedi.

Mali Zorluklar ve Transfer Yasakları