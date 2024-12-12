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Metin Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik ve Saygı Çağrısı

Eski başkan Metin Korkmaz, Adana Demirspor camiasına birlik ve saygı çağrısı yaptı, sorunların aşılabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:33
Metin Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik ve Saygı Çağrısı

Metin Korkmaz'dan Adana Demirspor Camiasına Önemli Mesajlar

Adana Demirspor’un eski başkanı Metin Korkmaz, kulüp camiasına yönelik önemli bir "saygı ve birlik" çağrısında bulundu. Korkmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, başkanlık görevinden ayrılışının Murat Sancak ile kişisel bir meseleden kaynaklandığını belirtti.

Kulübün Birlikteliğe İhtiyacı Var

Korkmaz, Adana Demirspor’un mevcut durumunu değerlendirerek, "Kulübün büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunun bilincindeyiz ama bu sorunlar, saygı ve birliktelikle çözülebilir." dedi. Bu kapsamda, "Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz"

Uzlaşı Çağrısı

Eski başkan, mevcut durumun yarattığı krizin aşılması için Murat Sancak ile bir araya gelerek görüşmeyi planladığını, Sancak’ı davet edeceğini de ifade etti. Korkmaz, "Mevcut duruma çözüm önerileri içeren bir sunum yapmayı düşünüyorum" dedi.

Mali Zorluklar ve Transfer Yasakları

Korkmaz, kulüp için acil para bulmanın şart olduğunu belirterek, "Oyuncu grubuna para vermemiz lazım""Yılbaşından önce dosyalara müdahale etmemiz gerekiyor"

Korkmaz son olarak, Adana Demirspor'da yeniden başkanlık yapma düşüncesinin bulunmadığını ifade etti.

Adana Demirspor eski başkanı Metin Korkmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında...

Adana Demirspor eski başkanı Metin Korkmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor eski başkanı Metin Korkmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında...

Adana Demirspor eski başkanı Metin Korkmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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