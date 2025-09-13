Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında

Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda anma töreni

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın 'Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 34. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ile Metin Oktay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Metin Oktay'ı Türk futbolu ve Galatasaray'ın sembolü olarak tanımladı ve şöyle konuştu:

"Metin Oktay, bir nesli Galatasaraylı yapan önemli bir futbolcumuz. Ben, çocukluğumda Metin Oktay'ı izleme fırsatı buldum. Beni Galatasaraylı yapan da kendisidir. Kendisi de büyük bir Galatasaraylı. Mekanı cennet olsun. Örnek bir futbolcuydu. Galatasaray'ın başkanı olarak herkesin Metin Oktay'ı örnek almasını istiyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabır diliyorum. Galatasaray taraftarı, kendisini hep sevmiştir ve sevecektir. Metin Oktay, bizim kralımızdır."

Özbek, yeni sezonla ilgili temennilerini de paylaştı: "Ben, güzel ve futbol seyri yüksek bir sezon diliyorum. Bazı kısır tartışmaları bir tarafa bırakıp, futbolun güzelliklerini ortaya koymakta fayda var. Herkese buradan çağrı yapıyorum. Futbolu sahaya indirilelim, sahada oynayalım ve saha dışında da dost olalım. Umarım bu çağrı yerini bulur. Türk futbolu için başarı dolu bir sezon diliyorum. Avrupa'da oynayan kulüplerimize de başarılar diliyorum. Bu konu ülke futbolu için önemli."

