Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında

Galatasaray'ın 'Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 34. yılında Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda anıldı; Dursun Özbek ve kulüp yöneticileri törene katıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:34
Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında

Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında

Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda anma töreni

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın 'Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 34. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ile Metin Oktay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Metin Oktay'ı Türk futbolu ve Galatasaray'ın sembolü olarak tanımladı ve şöyle konuştu:

"Metin Oktay, bir nesli Galatasaraylı yapan önemli bir futbolcumuz. Ben, çocukluğumda Metin Oktay'ı izleme fırsatı buldum. Beni Galatasaraylı yapan da kendisidir. Kendisi de büyük bir Galatasaraylı. Mekanı cennet olsun. Örnek bir futbolcuydu. Galatasaray'ın başkanı olarak herkesin Metin Oktay'ı örnek almasını istiyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabır diliyorum. Galatasaray taraftarı, kendisini hep sevmiştir ve sevecektir. Metin Oktay, bizim kralımızdır."

Özbek, yeni sezonla ilgili temennilerini de paylaştı: "Ben, güzel ve futbol seyri yüksek bir sezon diliyorum. Bazı kısır tartışmaları bir tarafa bırakıp, futbolun güzelliklerini ortaya koymakta fayda var. Herkese buradan çağrı yapıyorum. Futbolu sahaya indirilelim, sahada oynayalım ve saha dışında da dost olalım. Umarım bu çağrı yerini bulur. Türk futbolu için başarı dolu bir sezon diliyorum. Avrupa'da oynayan kulüplerimize de başarılar diliyorum. Bu konu ülke futbolu için önemli."

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının...

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 3), Metin Oktay'ın ailesi ile sevenleri katıldı.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak
2
Victor Osimhen, Süper Lig'in En Pahalı Transferi: Galatasaray 75 Milyon Avro Ödedi
3
Niğdeli Genç Milli Boksörlerin Hedefi: Avrupa Şampiyonluğu
4
Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında
5
Gençlerbirliği, Ali Ekber Düzgün'ün İstifasını Kabul Etti
6
Nilüfer Belediyespor Süper Kupa Zaferinin Ardından Şampiyonluğa Kilitlendi
7
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı EuroBasket 2025 Finali Nedeniyle 19.00'a Alındı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği