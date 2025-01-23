Metin Öztürk: Galatasaray Yasa Dışı Bahis Olaylarının Dışındadır

Metin Öztürk'ten Açıklama

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamalarına ilişkin takipsizlik kararının kaldırılması üzerine açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Herkes şunu bilsin, Galatasaray bundan önce de yanlış işlerin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" diyerek kulübün duruşunu net bir şekilde ifade etti.

TFF İzni ile Yapılan Sponsorluk

Öztürk, bahse konu sponsorluğun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) izni ile yapıldığını vurgulayarak, "Söz konusu haber sitesi sponsorluğuna ilişkin bu anlaşma, TFF'den aldığımız izinle yaptığımız bir sponsorluk anlaşması. Bu anlaşmadan kulübümüz herhangi bir menfaat sağlamamış" dedi. Ayrıca, sulh ceza hakimliğinin Fenerbahçe Spor Kulübü ve Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün itirazlarını değerlendirdiğini belirtti.

Eray Yazgan'ın İsim Geçmesi

Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan'ın isminin dosyada bulunmasına da değinen Öztürk, "Eray Yazgan'ın isminin geçmesi kulübü temsilen genel sekreter sıfatıyla ifade vermesinden ötürü. Konuyla ilişkiliymiş gibi gösterilmesi tümüyle abes" açıklamasında bulundu.

Öztürk, Galatasaray’ın etik duruşunu vurgulayarak, kulüp olarak yasal sınırlar içerisinde hareket ettiklerinin altını çizdi.