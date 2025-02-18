MHK Hakem Gelişim Programı ve Mentör Semineri Başarıyla Gerçekleştirildi

TFF MHK, hakemler için gelişim programı ve mentör semineri düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:22
MHK Hakem Gelişim Programı ve Mentör Semineri Başarıyla Gerçekleştirildi

MHK Hakem Gelişim Programı ve Mentör Semineri Gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem gelişim programı ve mentör seminerini düzenleyerek hakemlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

TFF tarafından yapılan açıklamada, MHK'nin 2024 yılında Hakem Gelişim ve Eğitim Danışmanları Dr. Vitor Melo Pereira ve Alan Snoddy iş birliğiyle gerçekleştirilen programın devam ettiği belirtildi. Bu girişimin amacı, genç ve yetenekli hakemleri desteklemek ve gelişimlerini sağlamak.

Seminer, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 10 üst klasman ve klasman gözlemcisinin yanı sıra bölgesel kurul üyeleri ve hakem izleme görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, 5-6 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek hakem gelişim kampı grubundan 9 bölgesel hakem de bu programda yer aldı.

Program süresince, Dr. Vitor Melo Pereira ve Alan Snoddy, UEFA kriterleri ve standartları doğrultusunda katılımcılara mentör eğitimi verdi. Hakemler, mentörlerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda kapsamlı bilgiler edindi.

Organizasyonun sonunda, katılımcı hakemler, mentörleriyle eşleştirildi. Belirlenen hedefler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi ve hakemlerin mentörleriyle birlikte geliştirdikleri ölçülebilir gelişim planları oluşturuldu.

Böylece MHK, Türk futboluna katkı sağlama ve hakem kalitesini artırma hedefinde önemli bir adım atmış oldu.

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