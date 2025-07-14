Miguel Crespo, Galatasaray Golünü Kariyerinde Dönüm Noktası Olarak Görüyor

RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemden Galatasaray'a attığı golü, kariyerinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiriyor. Crespo, bu golün ardından insanların kendisine duyduğu saygının arttığını belirtti.

Kariyerimde Üç Büyük Kırılma Anı Var

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avusturya'nın Innsbruck bölgesindeki kampında AA muhabirine verdiği demeçte, Fenerbahçe'ye transferinin en gururlu anı olduğunu vurguladı. "Kariyerimde 3 kırılma anı var. Biri profesyonel futbolcu olduğum gün, ikincisi Estoril'deki harika sezonum ve Fenerbahçe'ye transferim, üçüncüsü ise Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığım gol" dedi.

Crespo, o golün ardından insanların kendisini sıradan bir oyuncu değil, gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladığını ifade etti.

Luka Modric’in Arda’ya Formasını Vermesi

İdolü Luka Modric'in Arda Güler'e 10 numaralı formasını hediye etmesini önemli bir mesaj olarak değerlendiren Crespo, "Bu, 'Bundan sonrası sende.' demek. Arda'nın büyük görevleri var ve onun en iyisini yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'da Final Turları Hedefliyoruz

Başakşehir'deki ikinci sezonuna hazırlanan Crespo, UEFA Konferans Ligi'nde final turlarına yükselmeyi amaçladıklarını kaydetti. Aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirten futbolcu, savunma ve hücumda gelişim için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Milli Takım Hayali Henüz Gerçekleşmedi

Crespo, kariyerinde ulaşamadığı tek hedefin milli takım forması giymek olduğunu aktararak, "Bu çok zor. Ülkemizde birçok kaliteli oyuncu var" diyerek bu hedefin peşinde çalışmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İspanya'daki Deneyimi ve Modric ile Oynama Keyfi

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında İspanya ekibi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giymesinin kendisi için büyük bir zevk olduğunu söyleyen Crespo, Luka Modric ile oynamanın unutulmaz bir anı olduğunu vurguladı.

Futbola Olan Tutkusu ve Annesi ile Anıları

Viana do Castelo'da çocukluğuna dair anılarını paylaşan Crespo, futbol oynama tutkusunun her zaman var olduğunu belirtti. Okuldaysa futbola olan bağlılığı nedeniyle zorluklar yaşadığını da dile getirdi.

RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.