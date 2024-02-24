Milan Baros'a Galatasaray tepkisi çığ gibi büyüdü

Sparta Prag'ın Galatasaray'ı eleyerek tur atlamasıyla birlikte, eski Çek milli futbolcu Milan Baros'un tribündeki hareketleri özellikle taraftarlar arasında hoşnutsuzluk yarattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlara yönelik jestleriyle dikkat çeken Baros'un, maç boyunca keyifli anlar yaşadığı belirtildi.

MİLAN BAROS'UN HAREKETLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU





Sparta Prag'ın Liverpool ile eşleşmesinin ardından, Milan Baros'un bu kez eski takımına karşı mücadele edeceği haberleri Çek medyasında yankı buldu. Baros'un, özellikle Liverpool maçında benzer hareketleri tekrarlayabileceği yorumları yapılırken, futbolseverlerin heyecanı arttı.

Milan Baros'un Sparta Prag formasıyla gösterdiği performansın yanı sıra, geçmişte Premier Lig'de Liverpool forması giydiği de hatırlatıldı. Çek futbolcunun ülkesindeki kariyerine dair detaylar da haberlerde yer aldı.

Tribünde Sarı-Kırmızılı taraftarlara yaptığı jestlerle gündeme gelen Milan Baros'un bu hareketleri, Çekya'da tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın Avrupa macerasının sona ermesinin ardından, futbolseverlerin dikkati şimdi de eski futbolcunun Liverpool maçındaki performansına çevrildi.