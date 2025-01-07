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Milan, İtalya Süper Kupası'nı Tarihi Bir Dönüşle Kazandı

Milan, 2-0 geriye düştüğü finalde Inter'i 3-2 yenerek 8. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 00:10
Milan, İtalya Süper Kupası'nı Tarihi Bir Dönüşle Kazandı

Milan, İtalya Süper Kupası'nı Kazandı

İtalya Süper Kupası'nda Milan, finalde Inter'i 3-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte Milan, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Final Maçı Riyad'da Gerçekleşti

Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. İlk yarıda Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle Inter, 1-0 önde soyunma odasına gitti. 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkaran Inter, durumu 2-0 yaptı.

Milan'dan Unutulmaz Geri Dönüş

İkinci yarıda Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile eşitliği sağladı: 2-2. Son dakikalarda büyük bir baskı kuran Milan, Tammy Abraham'ın 90+3. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazanarak kupayı almayı başardı.

Hakan Çalhanoğlu Maçı Erken Terk Etti

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, Inter'in stratejisini etkileyen bir gelişme oldu.

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