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Milan, Juventus'u Geçerek İtalya Süper Kupa Finaline Yükseldi

Milan, Juventus'u 2-1 yenerek İtalya Süper Kupa finaline adını yazdırdı. Kenan Yıldız'ın golü yeterli olmadı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 00:09
Milan, Juventus'u Geçerek İtalya Süper Kupa Finaline Yükseldi

Milan, Juventus'u Yenerek Finale İsim Yazdırdı!

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Milan, Juventus'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynandı ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maçın ilk yarısında, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, 21. dakikada attığı golle Juventus'u 1-0 öne geçirdi. Ancak, bu avantaj uzun sürmedi.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Milan, 71. dakikada Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Beş dakika sonra, 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle Milan 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı.

Böylece, Milan 6 Ocak Pazartesi günü Inter ile oynayacağı finalde yer almaya hak kazandı. Diğer yarı finalde, Inter de Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı. İtalya Süper Kupa organizasyonu, Juventus, Milan ve Atalanta'nın yanı sıra Inter'in de katılımıyla oldukça çekişmeli geçti.

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