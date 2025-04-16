Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'daki Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla buluşarak gençlerin spor altyapısından faydalanmaları için önemli mesajlar verdi.

Dağılgan Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Dikeç, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte sporcularla bir süre sohbet etti. Kompleksin hem fiziki koşulları hem de sunduğu imkanlarla örnek bir tesis olduğunu belirten Dikeç, tesisin Türkiye’deki birçok yerle kıyaslandığında öncü bir konumda olduğunu ifade etti.

Dikeç, "Buradaki imkanlar gerçekten çok etkileyici. Tesislerin düzeni, altyapısı ve sporcuya sunulan olanaklar, Türkiye genelindeki birçok yerle kıyaslandığında oldukça ileri seviyede. Gençler için böylesine güçlü bir ortam hazırlanması beni çok mutlu etti," şeklinde konuştu.

Başkan Dinçer ise sporun Aksaray'daki yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, sporun birleştirici ruhuna inandığını ve gençlerin spora yönelmesini önemsediğini dile getirdi.

Etkinlik, Dikeç ve Dinçer'in tabanca ile yaptığı gösteri atışıyla sona erdi.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla buluştu. Dağılgan Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Yusuf Dikeç ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, sporcularla bir süre sohbet etti.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla buluştu. Dağılgan Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Yusuf Dikeç ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, sporcularla bir süre sohbet etti.