Milli Atıcı Yusuf Dikeç, 'The Day Of The Jackal' Dizisinde Göz Doldurdu

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Eddie Redmayne ile Ekranda

Paris Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği ekipmansız atış performansıyla dünya çapında tanınan Yusuf Dikeç, bu kez 'The Day Of The Jackal' dizisi ile dikkatleri üzerine çekti. Başrolünde Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'in yer aldığı yapımın tanıtım fragmanında yer alarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Fragmanda Dikkat Çeken Anlar

Dikeç'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Redmayne'in karakteri plastik maskeyle solun kılığına girerken, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında durduğuna yer veriliyor. Görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünmesi, fragmanın etkileyici unsurları arasında.

Dizide Kılık Değiştiren Nişancı Rolü

Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası olan keskin nişancı rolünü üstleniyor. Dikeç'in temsil ettiği spor dünyası ile bu rolün birleşimi, izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.