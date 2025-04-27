Milli Atlet Sinem Yurt'un Hedefi EYOF'ta Şampiyonluk

2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Sinem Yurt, büyük bir azimle hedeflediği şampiyonluğa hazırlanıyor. Kayseri’de antrenörünün yönlendirmesiyle atletizme adım atan 16 yaşındaki Sinem, Türkiye şampiyonu olarak başarılarına devam ediyor.

Gesi Şehit Mustafa Bulut Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Sinem, 10 yaşında eski milli atlet Handan Koçyiğit tarafından keşfedildi ve bu süreçte atletizmde yürüyüş branşında yeteneklerini geliştirmeye başladı. Bu zamana kadar çıktığı yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Bu yılın başında, 1-2 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 18 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olan Sinem, 22 Şubat’ta Antalya'da düzenlenen seçmelerde milli takıma seçildi. En son olarak ise 12 Nisan’da Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda dördüncü olarak önemli bir derece elde etti.

Sinem Yurt: "Her Sporcunun Hayali"

Samimiyetle hedeflerini paylaşan Sinem, bu süreçte gayretli ve disiplinli çalışarak başarılı olacağına inanıyor. Antrenman temponuz hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

"Günde 3 saate yakın antrenman yapıyoruz. Hava şartları, dağ tepe demeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hedefim, Türk bayrağını dalgalandırarak EYOF'ta şampiyon olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

Koçyiğit: "Fedakarlık ve Antrenman Gerektiriyor"

Antrenörü Handan Koçyiğit, Sinem’in yeteneğine değinerek, şu sözleri aktardı: "Sinem'in branşı daha fazla fedakarlık ve antrenman gerektiriyor. Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Hırsıyla geçen yıl milli takımda ülkemizi temsil etti, bu yıl da Yunanistan’da. EYOF’ta da ülkemizi temsil edeceğinden eminim."

Koçyiğit, Sinem’in yürüyüş branşının diğer atletizm branşlarına göre daha fazla emek ve süreklilik gerektirdiğini belirterek, onun azmine ve çalışma disiplinine vurgu yaptı.

Kayseri'de antrenörünün yönlendirmesiyle küçük yaşta atletizme başlayan Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki milli sporcu Sinem Yurt, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor. Yurt, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kayseri'de antrenörünün yönlendirmesiyle küçük yaşta atletizme başlayan Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki milli sporcu Sinem Yurt, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor. Yurt, AA muhabirine açıklama yaptı.