Milli Badmintoncular İran'da 3 Madalya Kazandı

Milli Badminton Takımından Başarı!

Milli badmintoncular, İran’da düzenlenen Fajr Challenge Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza atarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Neslihan Arın Şampiyon Oldu

Turnuvada tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Neslihan Arın, finalde Azerbaycan'dan Keisha Fatimah Azzahra'yı 21-17 ve 21-14'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gümüş Madalya Kazanan İkililer

Bunun yanı sıra, çift kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ile karışık çiftler kategorisinde Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş gümüş madalyaya odaklandılar.

Milli takımın bu başarısı, Türkiye’nin badminton alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.