Milli Badmintoncular İsveç Açık Turnuvası'nda Şampiyonluk Yaşadı

İsveç Açık Badminton Turnuvası'nda İki Şampiyonluk

İsveç Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcularımız, büyük bir başarıya imza attı. Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde şampiyon olurken, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde kupayı kazandı.

Final Mücadeleleri Uppsala'da Gerçekleşti

Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda final karşılaşmaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Tek kadınlardaki şampiyonluk maçında Neslihan Arın, Fransız rakibi LeOnice Huet (1 numaralı seribaşı) ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 2-0 (21-14, 24-22) galip ayrılarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Çift kadınlar finalinde ise Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci (4), ev sahibi ekipten Moa Sjoo ve Tilda Sjoo (2) ikilisini 2-0 (21-14, 21-17) ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarı, milli badminton takımımızın uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.