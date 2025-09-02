Milli Boksörler Dünya Şampiyonası'na Hazır — Hedef Altın Madalya

Milli boksörler 4 Eylül’de başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını tamamladı

SALİH ULAŞ ŞAHAN - Milli boksörler, 4 Eylülde başlayacak Dünya Boks Şampiyonası öncesinde kamp çalışmalarını tamamladı. Milli sporcular ve teknik ekip, kamp sürecini ve şampiyonadaki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Emrah Yaşar: "Hedefimiz altın madalya"

Emrah Yaşar, yaklaşık 6 aydır süren hazırlıkların çok verimli geçtiğini belirterek, "Üç turnuvaya katıldık, güzel başarılar elde ettik. İtalya, Kazakistan ve Özbekistanda kamplarımız oldu, orada da çok iyi çalıştık. Şampiyonadaki hedefimiz tabii ki altın madalya kazanmak. Önce inanmak gerekiyor, biz de en içten şekilde buna inanıyoruz. Finalde çok iyi dövüşeceğimize ve altın madalyaya ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Emrah, antrenmanların ve katıldığı organizasyonların kendisini motive ettiğini, turnuvalar sayesinde farklı şehir ve kültürleri görmenin kendisi için değerli bir deneyim olduğunu vurguladı: "Türkiye gibisi yok. İnsanın kendi şehri, kendi ülkesi gibisi olmuyor."

Mehmet Han Çınar: "Hedefimiz Türk bayrağını en yukarıya taşımak"

Mehmet Han Çınar, uzun süredir süren hazırlıklar hakkında, "Buradaki tüm arkadaşlarım, ben de dahil, çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ailelerimizden uzak, aylardır yurt içinde ve yurt dışında kamplarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle hedefimiz her zaman Türk bayrağını göndere çekmek ve en yukarıya taşımak. Tüm takım arkadaşlarımın da hedefi aynı. Çünkü bu fedakarlıkların karşılığını ancak böyle alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Han, maç öncesi motivasyonunu ise şu sözlerle anlattı: "Ben genelde eski atalarımızın savaşlara giderken dinlediği müziklerle kendimi motive ederim. Maç öncesinde böyle müzikler dinlemek beni daha mücadeleci kılıyor. Mehter marşı veya 'gökbörü' müzikleri gibi Türklüğü vurgulayan eserler bana ekstra cesaret veriyor. Bu da benim totemim diyebiliriz. Ringin içinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Antrenör Selim Vinçoğlu: "Antrenör olmak kolay değil"

Selim Vinçoğlu, kampların son etabının oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, "Her kamp bir öncekinden daha üst seviyede geçti. Bu kampımız da oldukça verimli geçti. Özbek ve İtalyan takımları geldi. Hatta İtalyanların birinci takımı burada bizimleydi. Onlar da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Dolayısıyla çok faydalı ve güzel bir kamp süreci oldu. Hedefimiz tabii ki altın madalya almak. Elimizden geldiğince çok madalya toplamak istiyoruz. İki altın, belki daha fazlası olur, gerisi gümüş veya bronz olabilir. Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Vinçoğlu, antrenörlüğün zorluklarına dikkat çekerek, "Dışarıdan bakıldığında antrenör olmak kolay gibi görünebilir; sadece düdük çalıyorsun, antrenman yaptırıyorsun sanılır. Ama öyle değil. Sporcu nasıl yoruluyorsa, antrenör de aynı şekilde yoruluyor. Hatta daha fazlası var; çünkü sporcu sadece kendisiyle ilgileniyor, ama antrenör 10-15 sporcu ile ilgileniyor. Hepsinin psikolojisini, motivasyonunu yönetmek zorunda. Bu çok zor bir iş, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama zorluk olmadan başarı da olmuyor." şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, milli takımın hedefi açık: 4 Eylül'de başlayacak Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya ve Türk bayrağını zirveye taşımak. Teknik ekip ve sporcular, hazırlıklarını tamamladı ve şampiyonada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.