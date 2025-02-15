Milli Buz Patenciler Türkiye'ye Tarih Yazdırdı

Türkiye, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) tarihindeki ilk takım madalyasını almayı başardı. Kısa kulvar sürat pateni

karışık takım 2000 metre bayrak yarışında 3. olarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcular, bu madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Başarı Dolu Takım

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan, Berat Efe Dal ve Yusuf Miraç Uludağ'dan oluşan takım, Gürcistan'ın Bakuriani kentinde düzenlenen oyunlarda mücadele etti.

Tarihi Derece

Ay-yıldızlı sporcular, kısa kulvar sürat pateni karışık takım 2000 metre bayrak yarışı finalinde 2:55.823 ile bronz madalya kazanarak, adlarını tarihe yazdırdı. Bu büyük başarı, Türkiye'nin kış olimpik sporlarındaki yükselişini de gözler önüne seriyor.

Gürcistan'ın Bakuriani kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF) kısa kulvar sürat pateni karışık takım 2000 metre bayrak yarışında 3'üncü olan milli sporcular, Türkiye'ye organizasyondaki ilk takım madalyasını kazandırdı. Derya Karadağ (sol 2), Nisa Nur Fidan (solda), Berat Efe Dal (sağ 2) ve Yusuf Miraç Uludağ'dan (sağda) oluşan takım, madalya elde etti.