Milli Güreşçi Hamit Kaplan Amasya'da Kabri Başında Anıldı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma programında yad edildi.

Kaplan, 5 Ocak 1976 tarihinde Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Anma etkinliği, Kaplan'ın yaşamının ve başarılarının hatırlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Belediye Başkanı Cihan Demir, ve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk gibi protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, Kaplan'ın mezarına çelenk koyarak, ona olan saygı ve sevgilerini gösterdi.

Anma programının ardından katılımcılar, Hamit Kaplan Müze Evi'ni de gezerek, milli güreşçinin hayatı ve başarıları hakkında bilgi edindiler. Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve birçok vatandaş, bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki kabri başında anıldı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki kabri başında anıldı.