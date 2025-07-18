Milli Güreşçiler Macaristan'da Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda Türk milli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, finalde Rus rakibi Elizaveta Smirnova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Diğer yandan, serbest stil 86 kilogram kategorisinde yarışan Osman Göçen bronz madalya karşılaşmasında Slovak rakibi Boris Makoev'i 3-2 yenerek kürsüde yerini aldı. Bu başarı, Türk güreşinin uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Turnuva, 20 Temmuz Pazar günü sona erecek. Milli sporcularımızın performansı, gelecek yarışmalarda büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz (fotoğrafta) altın, serbest stil 86 kiloda Osman Göçen bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz (fotoğrafta) altın, serbest stil 86 kiloda Osman Göçen bronz madalya elde etti.