Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gördü

Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk kadın halterciler, önemli bir başarı elde ederek 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.

Şampiyona Detayları

Şampiyona, başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilmektedir. Akşam seansında 23 yaş altı kadınlar 55 kiloda iki milli sporcu, Burcu Alıcı ve Cansel Özkan, podyuma çıkarak gösteri sundular.

Burcu Alıcı'nın Performansı

Burcu Alıcı, koparma kategorisinde 85 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, aynı zamanda silkme kategorisinde 103 kiloyu kaldırarak ikinci bir gümüş madalya daha elde etti. Toplamda ise 188 kiloluk kaldırışıyla başarıya imza attı.

Cansel Özkan'ın Sonuçları

Cansel Özkan, koparmada 83 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde ederken, silkme kategorisinde 99 kiloyla dördüncü sırada, toplamda ise 182 kiloyla dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Genel Madalya Durumu

Şampiyonada Türkiye'nin toplam madalya sayısı, 7 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 21'e ulaşmış durumda. Milli sporcuların bu başarıları, ülkemizin halter alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur.