DOLAR
34,25 0,02%
EURO
36,94 0,04%
ALTIN
3.027,67 -0,04%
BITCOIN
2.327.928,68 -0,25%

Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gördü

Kadın halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:54
Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gördü

Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk kadın halterciler, önemli bir başarı elde ederek 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.

Şampiyona Detayları

Şampiyona, başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilmektedir. Akşam seansında 23 yaş altı kadınlar 55 kiloda iki milli sporcu, Burcu Alıcı ve Cansel Özkan, podyuma çıkarak gösteri sundular.

Burcu Alıcı'nın Performansı

Burcu Alıcı, koparma kategorisinde 85 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, aynı zamanda silkme kategorisinde 103 kiloyu kaldırarak ikinci bir gümüş madalya daha elde etti. Toplamda ise 188 kiloluk kaldırışıyla başarıya imza attı.

Cansel Özkan'ın Sonuçları

Cansel Özkan, koparmada 83 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde ederken, silkme kategorisinde 99 kiloyla dördüncü sırada, toplamda ise 182 kiloyla dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Genel Madalya Durumu

Şampiyonada Türkiye'nin toplam madalya sayısı, 7 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 21'e ulaşmış durumda. Milli sporcuların bu başarıları, ülkemizin halter alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos Macerası İlk Maçında Sakatlıkla Sonuçlandı
2
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki İnanılmaz Performansı
3
Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gördü
4
Panathinaikos, Olympiakos'u Derbide Mağlup Etti
5
İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Geçirdik
6
Trendyol 1. Lig: Siltaş Yapı Pendikspor Amed Sportif Faaliyetler'i Geçti
7
Juventus ve Inter 4-4 Beraberlik

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek