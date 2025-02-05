Milli Karateci Eray Şamdan'dan Altın Madalya İle Başarı Dalgası

Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig’de Zirveye Yerleşti

Milli karateci Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'daki ilk ayağında elde ettiği altın madalya ile şampiyonluk serisine bir yenisini ekleyerek, Ermenistan’da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Türkiye’ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran 27 yaşındaki Eray Şamdan, 24-26 Ocak tarihleri arasında Fransa'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağını birinci olarak tamamladı. Şamdan, 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda madalya koleksiyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

“Altın Madalya Alacağımdan Emindim”

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalyayı Kocaeli ve Türkiye’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Karate 1 Premier Lig'in dünyanın en prestijli karate turnuvalarından biri olduğunu vurgulayan Şamdan, “Paris öncesi güzel bir kamp süreci geçirdik. Orada altın madalya alacağımdan emindim. Daha önce yenildiğim rakiplerimi yenerek madalyaya uzandım.” dedi.

Avrupa Şampiyonası Hedefi

Eray, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade ederek, “Altın madalya kazanıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Fenerbahçe Üniversitesi’nin katkılarıyla profesyonel ilerleme içindeyiz.” diye konuştu.

Baba Adnan Şamdan: “Eray Ülkemize Çok Değer Kattı”

Babası ve antrenörü Adnan Şamdan, oğlunun başarısının kendisini sevindirdiğini belirterek, “Eray, milli takıma çok değer kattı. En önemli müsabakalardan hiç boş dönmedi ve kürsüden inmeyen bir sporcu oldu.” dedi.

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'daki ilk ayağında kürsünün zirvesinde yer alarak elde ettiği başarıyı, Ermenistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda tekrarlamayı hedefliyor.

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'daki ilk ayağında kürsünün zirvesinde yer alarak elde ettiği başarıyı, Ermenistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda tekrarlamayı hedefliyor.