Milli Kick Boksçular İtalya'da 9 Altınla Avrupa Gençler'de 50 Madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan başarılı sonuçlar

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 9'u altın, 16'sı gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 50 madalya kazandı.

Hülya Ece Uğraç, 65 kilo K1 kategorisinde Finlandiyalı rakibi Helmi Lindgren'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Mert Nalbantoğlu +81 kilo full contact kategorisinde Azerbaycanlı rakibini yenerek şampiyon oldu.

Ebubekir Polat, 91 kilo K1 branşında Polonyalı rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Hasan Gök, +91 kilo K1 branşında Letonyalı rakibini yenerek kürsünün en üstüne çıktı.

Ay-yıldızlı sporculardan Emircan Abdullah Beserek, 75 kilo full contact branşında Ukranyalı rakibini; İbrahim Pusat Baş, 81 kilo full contact branşında Polonyalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Emir Tarhan, 63 kilo K1 branşında Bulgar rakiplerine üstünlük kurarak altın madalyayı kazandı.

Rabia Karadaş, 60 kilo low kick branşında Ukraynalı rakibini yenerek şampiyon olurken; Mehmet Taha Çelik ise 71 kilo low kick branşında Karadağlı rakibini mağlup ederek altın madalyayı elde etti.

Milli sporcuların İtalya'daki performansı, Türkiye'nin genç kick boksunda bölgesel ve uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.