Milli Muaythai Sporcusu Sudenur Basancı Yeni Şampiyonluklar Peşinde

Sudenur Basancı'nın Başarıları

19 yaşındaki milli muaythai sporcusu Sudenur Basancı, ulusal ve uluslararası alanda kazandığı madalyaları artırmak için eğitimine hız kesmeden devam ediyor. Genç sporcu, İstanbul'da 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

Kariyerine İlk Adımlar

Bolu'daki Halk Eğitim Merkezi'nde 6 yıl önce açılan muaythai kursunu izleyerek spora yönelen Sudenur, kısa sürede milli sporcu olma başarısını gösterdi. Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, İtalya'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ve Antalya'da yapılan Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda birincilik elde etti.

Çalışmalarına Devam Ediyor

Sudenur, Cemal Kocabaş antrenörlüğünde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde antrenmanlarını sürdürüyor. 2 Ağustos'ta Ankara'da Spor Toto Muaythai Süper Ligi yarı finaline katılacak olan Sudenur, ardından 14-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul'daki şampiyonada ve ekim ayında Katar'da yapılacak Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor.

Sudenur'un Hedefleri

Sudenur, her müsabakaya ciddiyetle hazırlandığını ve tekrar dünya şampiyonu olmak istediğini ifade etti. "Zor şartlarda çalışıyoruz ancak pes etmiyoruz. Antrenörümden aldığım motivasyonla hedeflerime ulaşmak için mücadele ediyorum," dedi.

Antrenörün Değerlendirmesi

Antrenör Cemal Kocabaş, Sudenur'un disiplinli çalıştığını ve uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil ettiğini belirtti. "Başarılı olacağını biliyordum ve bu başarıyı kanıtladık. Sudenur, önemli bir şampiyonluk serisi yakaladığında büyük başarılara imza atıyor," şeklinde konuştu.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Muaythai ve kick boksta gençler dünya şampiyonlukları bulunan Sudenur Basancı, ağustosta İstanbul'da yapılacak 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekimde Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Sudenur, başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.