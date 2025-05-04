Milli Okçu Dilara Ecem Deniz'in Hedefi: Dünya Şampiyonluğu

Milletlerarası Arenada Kadın Okçuluğunun Yükselen Yıldızı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ablasının önerisiyle okçuluğa adım atan 18 yaşındaki milli sporcu Dilara Ecem Deniz, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Yaklaşık iki yıl önce başladığı okçuluk serüveninde, kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Antrenörü Eren Öz ile sıkı çalışmalara devam eden Deniz, geçen yıl Hırvatistan'da düzenlenen Barebow U21 Avrupa Salon Şampiyonası'nda ikincilik sevinci yaşadı. Aynı yıl, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen 2024 Salon Türkiye Şampiyonasında da ikinci olarak dikkat çekti. En dikkat çekici başarısı ise Samsun'daki 2025 Salon Federasyon Kupası sıralama turunda U21 kadın barebow kategorisinde 497 puan ile Türkiye rekoru kırması oldu.

Dünya Şampiyonasına Giden Yolda Hedefler Büyüyor

Geçen yıl milli takıma katılan Deniz, gözünü gelecek yıl düzenlenecek olan dünya şampiyonasına çevirdi. Haftada altı gün süren antrenmanlar ile kendini daha da geliştiriyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğun kendisi için birçok olumlu katkı sağladığını ve bu spor sayesinde hayallerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Özgürlük ve Huzur Buldu

Dilara Ecem Deniz, yayı eline aldığında hissettiği özgürlük ve huzuru paylaşarak, elde ettiği Türkiye birincilikleri ve Avrupa ikinciliklerinin artık dünya şampiyonluğuna giden yolda bir basamak olduğunu belirtti.

Antrenör Eren Öz'den Destekleyici Açıklamalar

Deniz’in antrenörü Eren Öz, sporcusunun başarısını vurgulayarak, Deniz ile katıldıkları her müsabakadan başarı ile ayrıldıklarını duyurdu. Öz, özellikle makaralı ve barebow kategorilerindeki yeteneklerine dikkat çekerek, 2025 yılında planlanan Dünya Salon Şampiyonası'nda dünya birinciliği hedeflediklerini dile getirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ablasının önerisiyle okçuluğa başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Dilara Ecem Deniz, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Antrenörü Eren Öz ile çalışmalarını sürdüren Deniz, geçen yıl Hırvatistan'da katıldığı Barebow U21 Avrupa Salon Şampiyonası'nda ikinci oldu. Deniz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ablasının önerisiyle okçuluğa başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Dilara Ecem Deniz, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Antrenörü Eren Öz ile çalışmalarını sürdüren Deniz, geçen yıl Hırvatistan'da katıldığı Barebow U21 Avrupa Salon Şampiyonası'nda ikinci oldu. Deniz, AA muhabirine açıklamada bulundu.