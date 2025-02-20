Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Milli Okçular, Altın Madalya Peşinde

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem bireysel alanda altın madalyaya odaklandı. Şampiyonanın ikinci gününde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu sıralama atışları gerçekleştirdi.

Türkiye, 36 Sporcu ile Madalya Arayışında

Okçuluk Milli Takımı, şampiyonada 36 sporcu ile madalya arayacak. Milli okçu Fatma Maraşlı, bu süreçte şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade etti. Maraşlı, "Sıralama atışlarında birçok kategoride birinci olduk. Kadınlar takımında üçüncüyüz. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Okçulardan İddialı Hedefler

Diğer bir milli okçumuz Kutay Tek, erkeklerde sıralama atışlarında birinci olduklarını belirterek, "Şampiyona bizim için güzel başladı. Altın madalya almak istiyoruz" dedi. Tek, cumartesi günü yapılacak final atışlarında en iyi performansını göstermek için hazırlandığını kaydetti.

Öte yandan, milli okçu Dünya Yenihayat da takımlarıyla sergiledikleri performanstan ötürü umutlu olduklarını belirtti. Yenihayat, "Hedefim, hem bireysel hem de takım olarak altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

Yeni Yüzler ve Gelecek Hedefler

Şampiyonada milli formayı ilk kez giyen Ufuk Genç ve Dilara Ecem Deniz de Avrupa şampiyonluğunu hedeflediklerini dile getirdi.

Şampiyona, yarın takım ve bireysel eleme atışlarıyla devam edecek.

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem de bireyselde altın madalyaya odaklandı. İlk kez milli formayı giyen Ufuk Genç, açıklamada bulundu.

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem de bireyselde altın madalyaya odaklandı. İlk kez milli formayı giyen Ufuk Genç, açıklamada bulundu.