Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Samsun'da gerçekleşen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçular altın madalyaya odaklandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:08
Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Milli Okçular, Altın Madalya Peşinde

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem bireysel alanda altın madalyaya odaklandı. Şampiyonanın ikinci gününde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu sıralama atışları gerçekleştirdi.

Türkiye, 36 Sporcu ile Madalya Arayışında

Okçuluk Milli Takımı, şampiyonada 36 sporcu ile madalya arayacak. Milli okçu Fatma Maraşlı, bu süreçte şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade etti. Maraşlı, "Sıralama atışlarında birçok kategoride birinci olduk. Kadınlar takımında üçüncüyüz. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Okçulardan İddialı Hedefler

Diğer bir milli okçumuz Kutay Tek, erkeklerde sıralama atışlarında birinci olduklarını belirterek, "Şampiyona bizim için güzel başladı. Altın madalya almak istiyoruz" dedi. Tek, cumartesi günü yapılacak final atışlarında en iyi performansını göstermek için hazırlandığını kaydetti.

Öte yandan, milli okçu Dünya Yenihayat da takımlarıyla sergiledikleri performanstan ötürü umutlu olduklarını belirtti. Yenihayat, "Hedefim, hem bireysel hem de takım olarak altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

Yeni Yüzler ve Gelecek Hedefler

Şampiyonada milli formayı ilk kez giyen Ufuk Genç ve Dilara Ecem Deniz de Avrupa şampiyonluğunu hedeflediklerini dile getirdi.

Şampiyona, yarın takım ve bireysel eleme atışlarıyla devam edecek.

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem...

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem de bireyselde altın madalyaya odaklandı. İlk kez milli formayı giyen Ufuk Genç, açıklamada bulundu.

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem...

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem de bireyselde altın madalyaya odaklandı. İlk kez milli formayı giyen Ufuk Genç, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
2
Jose Mourinho'dan Alex Ferguson ve Pep Guardiola'ya Övgü Dolu Sözler
3
VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na Rekor Başvuru
4
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gol Krallığı Yarışında Serhou Guirassy Zirvede
5
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'nden Puan veya Puanlar Hedefliyor
6
Milli Boksör Sema Çalışkan Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi
7
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?