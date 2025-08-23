Milli Okçular Kanada'da Dünya Şampiyonu: 21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay

Winnipeg'te altın heyecanı

21 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı, Kanada'nın Winnipeg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, Defne Çakmak, Betül Özbek ve Begüm Yuva'dan oluşan milli takım, finalde Güney Kore ile karşılaştı.

Final müsabakası 227-227 eşitlikle tamamlandı. Beraberlik atışlarında ay-yıldızlılar 29-28 üstünlük kurarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki ikinci madalyasını kazanmış oldu.