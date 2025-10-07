Milli Para Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Milli Para Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nın Son Gününde 3 Madalya Kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Ay-yıldızlı sporcular şampiyonayı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı.

Kapanış Gününde Bireysel ve Takım Başarıları

Şampiyonanın kapanış gününde 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde ilk iki sırayı milli sporcular elde etti: Ayşegül Pehlivanlar altın, Aysel Özgan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugün ayrıca 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 kategorisinde yarışan Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz, bireysel skorları toplamında takım halinde altın madalya kazandı. Bu sporcular daha önce 25 metre tabanca erkekler (P3) kategorisinde de takım halinde şampiyon olmuştu.

Milli takımın diğer altın madalyasını Aysel Özgan ve Murat Oğuz, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde elde etti.

Diğer Madalyalar

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH1 kategorisinde Erhan Coşkuner, Hakan Abakay ve Savaş Üstün takım halinde gümüş madalya kazandı.

50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde ise Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar takım halinde bronz madalya aldı.

Para atıcı Murat Oğuz, takımlarda 3 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli para atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 2 altın ve 1 gümüş madalya aldı. 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde Ayşegül Pehlivanlar (sağda) altın, Aysel Özgan (solda) gümüş madalyanın sahibi oldu.