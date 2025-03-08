Milli Para Masa Tenisçilerden İtalya'da 8 Madalya

Türkiye, İtalya'daki ITTF Dünya Para Future Lignano Turnuvası'nda 8 madalya kazandı, altın madalya Merve Cansu Demir'in oldu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:31
Milli Para Masa Tenisçilerden İtalya'da 8 Madalya

Milli para masa tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF Dünya Para Future Lignano Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı ve toplamda 8 madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro'da gerçekleştirilen şampiyonada Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndüler.

Madalya Kazanan Sporcular

Altın madalya sahibi olan isim ise milli sporcu Merve Cansu Demir (Kadınlar sınıf 9-10) oldu.

Gümüş madalya kazanan diğer sporcular şunlardır:

  • Kübra Korkut (Kadınlar sınıf 7-8)
  • İrem Oluk (Kadınlar sınıf 4-5)
  • Ebru Acer (Kadınlar sınıf 11)
  • Nergiz Altıntaş (Kadınlar sınıf 3)

Bronz madalya kazanan sporcular ise:

  • Abdullah Öztürk (Erkekler sınıf 4-5)
  • Neslihan Kavas (Kadınlar sınıf 9-10)
  • Hatice Duman (Kadınlar sınıf 3)

Bu başarı, Türk sporunun uluslararası arenada kazandığı önemli bir zafer olarak kaydedildi.

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