Milli Para Masa Tenisçilerden İtalya'da 8 Madalya

Milli para masa tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF Dünya Para Future Lignano Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı ve toplamda 8 madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro'da gerçekleştirilen şampiyonada Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndüler.
Madalya Kazanan Sporcular
Altın madalya sahibi olan isim ise milli sporcu Merve Cansu Demir (Kadınlar sınıf 9-10) oldu.
Gümüş madalya kazanan diğer sporcular şunlardır:
- Kübra Korkut (Kadınlar sınıf 7-8)
- İrem Oluk (Kadınlar sınıf 4-5)
- Ebru Acer (Kadınlar sınıf 11)
- Nergiz Altıntaş (Kadınlar sınıf 3)
Bronz madalya kazanan sporcular ise:
- Abdullah Öztürk (Erkekler sınıf 4-5)
- Neslihan Kavas (Kadınlar sınıf 9-10)
- Hatice Duman (Kadınlar sınıf 3)
Bu başarı, Türk sporunun uluslararası arenada kazandığı önemli bir zafer olarak kaydedildi.