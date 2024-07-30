Milli Para Yüzücü Meryem Nur'un Paralimpik Hedefi: Madalya Almak

Milli Para Yüzücü Meryem Nur'un Madalya Hedefi

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak olan 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı umuyor.

Olimpiyat Heyecanı

Meryem, Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından kendisine gönderilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e katılacağını duyurdu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarına devam eden Tunuğ, olimpiyatlara katılmanın heyecanını taşıdığını vurguladı.

Hedef ve Motivasyon

Tunuğ, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı çok istemiştim fakat yaşım tutmamıştı. Bu nedenle daha çok hırslanmaya başladım. Sevilay ve Sümeyye ablalarıyla örnek alarak çalışmalarıma hız verdim. Şimdi, hedeflediğim gibi 2024 Olimpiyatları'na katılmayı başardım ve çok mutluyum," diyerek duygularını paylaştı.

Zor Süreç ve Başarı

Meryem, kota almak için çok çalıştığını anlatarak, "Olimpiyatlara gidecek olmam beni çok geriyordu. Ancak zor dönemlerde bile hedefime ulaşmayı başardım. Okul ve antrenman ikilisini dengelemek zordu, fakat bu süreçte mutluluğum tarifsizdi," dedi.

Gelecek Nesillere Tavsiyeler

Akranlarına tavsiyelerde bulunan Tunuğ, "Erken yaşta sporla ilgilenmek çok önemli. Hedefinize ulaşmak için erken başlamak, doğru yönlendirmeleri almak oldukça faydalı. Hayat kısa, eğlenmek, çalışmak ve gezmek gerek. Spor, bize bambaşka bir hayat sunar," ifadelerini kullandı.

Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi ve kendi şehrini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını belirterek, madalya almayı arzuladığını dile getirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmek istiyor. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e gidecek Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor. Tunuğ, açıklamada bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmek istiyor. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e gidecek Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor. Tunuğ, açıklamada bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmek istiyor. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e gidecek Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor. Tunuğ, açıklamada bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmek istiyor. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e gidecek Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor. Tunuğ, açıklamada bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmek istiyor. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e gidecek Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor. Tunuğ, açıklamada bulundu.