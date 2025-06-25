Milli Sporcular, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası Öncesi Nevşehir'de Kampta

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'nın Prag kentinde 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) koordinesinde düzenlenen kampa katılan sporcular, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksi'nde antrenman yapıyor. Antrenmanlara ısınma hareketleri ve koşu ile başlayan sporcular, antrenörleri eşliğinde cirit, gülle, disk atma gibi branşlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanı Leman Elmas, kampın verimliliğine dikkat çekerek, “Atletizmin yanı sıra masa tenisi ve tenis branşında da katılım sağlayacağız. Atletizm takımı olarak güçlü bir yapıya sahibiz. Bu branşta 11 sporcu ve 7 antrenör ile şampiyonaya katılacağız. Hedefimiz bizlere ait olan rekorları geliştirmek” ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Tarkan Güney ise, kampta uygulanan sıkı çalışma temposunu vurgulayarak, sporcuların kendi branşlarında başarı elde etmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Güney, “Hafta sonuna kadar sürecek çalışmalarımızın ardından yola çıkacağız. Prag'daki şampiyona öncesi kampımızda 9 farklı ilden 11 sporcumuz var. Atletizmin tüm branşlarında yarışlara katılacağız. Takım halinde Avrupa şampiyonluğu ve bireysel olarak tüm madalyalara talibiz” diye konuştu.

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da yapılacak Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksindeki antrenmanlara ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan sporcular, antrenörleri nezaretinde branşlarına göre cirit, gülle, disk atma ve diğer çalışmalara devam etti.

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da yapılacak Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksindeki antrenmanlara ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan sporcular, antrenörleri nezaretinde branşlarına göre cirit, gülle, disk atma ve diğer çalışmalara devam etti.