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Milli Sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar röle kategorisinde birinciliği elde etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:16
Milli Sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Mine Türker ve İnci Ece Öztürk'ten Büyük Başarı

Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda, milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, kadınlar röle klasmanında birinci olarak altın madalya kazandı.

Şampiyona Detayları

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu prestijli organizasyon, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleşmektedir.

Final Mücadelesi

Kadınlar rölede final oyununda, Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, Fransız temsilcilerini 46-44'lük bir skorla geçerek sahadan zaferle ayrıldılar. Bu büyük başarı sonrasında sporcular sevinçlerini paylaştı.

Devam Eden Müsabakalar

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'ndaki diğer müsabakalar devam etmekte. Türkiye'nin bu başarıları, spor dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli...

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk (fotoğrafta) birinci oldu.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli...

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk (fotoğrafta) birinci oldu.

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