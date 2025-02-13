Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 Madalya Kazandı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde, milli sporcular önemli bir başarı elde etti. Türk sporcular, organizasyon boyunca 3 altın, 5 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak toplamda 25 madalya ile adeta şov yaptı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 60 ülkeden yaklaşık 3000 sporcunun katıldığı bu prestijli turnuva, genç kadınlar kategorisinde yapılan müsabakalarla devam etti. Turnuvanın 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç, 55 kiloda Mümüne Nur Göz ve 68 kiloda Evra Alıcı gibi yetenekli sporcuları altın madalyalar kazanarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Turnuvanın yedinci gününde ise genç erkekler kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirilecek. Milli sporcuların gösterdiği bu performans, Türkiye'nin tekvando alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.