Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 36 Madalya Kazandı

Yıldız kızlar kategorisinde milli sporcular 10 altın ile birlikte toplam 36 madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:37
Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 36 Madalya Kazandı

Milli Sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Başarıya Doymuyor!

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın ikinci gününde milli sporcular, 10'u altın 36 madalya ile büyük bir başarıya imza attılar.

Yıldız Kızlar Kategorisinde Şampiyonluklar

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu prestijli turnuvada, 60 farklı ülkeden yaklaşık 3.000 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın ikinci gününde yıldız kızlar kategorisi müsabakaları yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk tekvandocular, tüm kilo kategorilerinde şampiyonluk elde ederek, 10 altın, 8 gümüş ve 18 bronz madalya kazandılar.

Gelecek Günler Heyecanla Bekleniyor

Turnuvanın üçüncü günü, yıldız erkekler kategorisi yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Milli sporcuların bu zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

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