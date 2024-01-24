Milli takımın yıldızı Süper Lig devinin radarında!

Bir süre Trabzonspor'da forma giyen ve bu sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratarak milli takıma yükselen Yusuf Sarı, transfer sezonunun en çok aranan isimlerinden biri oldu.





Özellikle Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da adından bir kez daha söz ettiren 25 yaşındaki Yusuf Sarı, bir kez daha devlerin radarında.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, Akdeniz ekibinden ayrılması kesin görülen Yusuf Sarı ile ilgileniyordu. Ancak Adana Demirspor'un yoğun transfer talebi üzerine siyah beyazlı ekip transferden vazgeçerek farklı isimlere yöneldi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesinin ardından Süper Lig'in bir devi Yusuf Sarı'ya imza attı. Hakim Ziyech'ın ayrılmasının ardından bek hamlesi yapmak isteyen Galatasaray, Yusuf Sarı'yla ilgileniyor.

2 GOL 9 ASİST

Bu sezon Adana Demirspor'la toplam 22 resmi maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol 9 asist kaydetti. Yusuf Sarı'nın piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

TRABZONSPOR'DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kariyerine Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'nın altyapısında başlayan Yusuf Sarı, kariyerine 2019 yılında Türkiye'de Trabzonspor'da başladı. 3 sezon bordo-mavili takımda forma giyen futbolcu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Trabzonspor'la 19/20 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 20/21 sezonunda Süper Kupa'yı, 21/22 sezonunda ise Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Yusuf Sarı, daha sonra Çaykur Rizespor'a gitti.

Sezonun sadece yarısını Karadeniz ekibinde geçiren Yusuf Sarı, 22/23 sezonunun başında Adana Demirspor'a transfer oldu.