Milli takımın yıldızı Süper Lig devinin radarında!

Bir süre Trabzonspor'da forma giyen bu sezon Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Transfer sezonunda aranan isim Yusuf Sarı oldu. İşte ayrıntılar.

Milli takımın yıldızı Süper Lig devinin radarında!
Yayın Tarihi:

Bir süre Trabzonspor'da forma giyen ve bu sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratarak milli takıma yükselen Yusuf Sarı, transfer sezonunun en çok aranan isimlerinden biri oldu.

yusuf sarı

Özellikle Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da adından bir kez daha söz ettiren 25 yaşındaki Yusuf Sarı, bir kez daha devlerin radarında.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, Akdeniz ekibinden ayrılması kesin görülen Yusuf Sarı ile ilgileniyordu. Ancak Adana Demirspor'un yoğun transfer talebi üzerine siyah beyazlı ekip transferden vazgeçerek farklı isimlere yöneldi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesinin ardından Süper Lig'in bir devi Yusuf Sarı'ya imza attı. Hakim Ziyech'ın ayrılmasının ardından bek hamlesi yapmak isteyen Galatasaray, Yusuf Sarı'yla ilgileniyor.

2 GOL 9 ASİST

Bu sezon Adana Demirspor'la toplam 22 resmi maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol 9 asist kaydetti. Yusuf Sarı'nın piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

TRABZONSPOR'DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kariyerine Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'nın altyapısında başlayan Yusuf Sarı, kariyerine 2019 yılında Türkiye'de Trabzonspor'da başladı. 3 sezon bordo-mavili takımda forma giyen futbolcu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Trabzonspor'la 19/20 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 20/21 sezonunda Süper Kupa'yı, 21/22 sezonunda ise Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Yusuf Sarı, daha sonra Çaykur Rizespor'a gitti.

Sezonun sadece yarısını Karadeniz ekibinde geçiren Yusuf Sarı, 22/23 sezonunun başında Adana Demirspor'a transfer oldu.

Öne Çıkanlar
Yüksek doğalgaz faturalarına son! Bu pratik çözümle eviniz sıcak, faturanız düşük gelecek Yüksek doğalgaz faturalarına son! Bu pratik çözümle eviniz sıcak, faturanız düşük gelecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS'siz en az ilkokul mezunu işçi, temizlik ve yaşlı bakım personeli alımı yapıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS'siz en az ilkokul mezunu işçi, temizlik ve yaşlı bakım personeli alımı yapıyor
İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek
Çok Okunanlar
Eder Militao'dan Real Madrid kararı Eder Militao'dan Real Madrid kararı Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu ortaya çıktı Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu ortaya çıktı Galatasaray'da yaprak dökümü: Fransız ekip sırada bekliyor Galatasaray'da yaprak dökümü: Fransız ekip sırada bekliyor Emre Mor sonunda kararını verdi: O takıma gidiyor Emre Mor sonunda kararını verdi: O takıma gidiyor Sakatlığı sonrası Melissa Vargas'tan sevindiren haber Sakatlığı sonrası Melissa Vargas'tan sevindiren haber